Война в Украине, день 230-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 11 октября 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Слава Украине! Начались двести тридцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Не добиваясь успеха, враг наносит ракетные удары и активно применяет ударные БПЛА для поражения критической инфраструктуры и густонаселенных городов нашей страны. Противник не способен остановить успешное контрнаступление сил обороны на Харьковском и Херсонском направлениях, поэтому пытается запугать и посеять панику среди населения Украины.

Мобилизация и опрокидывание противником резервов также не дают возможности преодолеть защитников и защитниц нашей страны.

В течение предыдущих суток оккупанты нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

73 воздушные цели были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны по разным направлениям, из них — 46 крылатых ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов.

В результате массированного ракетного удара за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. Погибли и ранены мирные граждане Украины.

Угроза нанесения врагом ракетных ударов по критической инфраструктуре и мирным кварталам остается.

Также, оккупанты не оставляют попыток удержать временно захваченные территории, обстреливают позиции наших войск, сосредотачивают усилия на попытках срыва контрнаступательных действий подразделений Сил обороны, пытаются вести наступательные действия по отдельным направлениям.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. По имеющейся информации, руководство республики Беларусь продолжает оказывать поддержку российской федерации в войне против Украины, предоставляя российской федерации возможности использовать воздушное пространство и аэродромную сеть для нанесения авиаударов по территории Украины. На указанных направлениях подразделения Сил обороны Украины контролируют ситуацию, признаков формирования наступательных группировок на территории республики Беларусь и передвижения войск по состоянию на 06.00 11 октября текущего года не наблюдается.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода Черниговской области и Белополье и Мирополье Сумской области;

на Слобожанском направлении – из артиллерии и танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелеча, Гуровка, Каменка, Двуречная, Стельмаховка, Борщева, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка;

на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Новоегоровка, Райгородок, Первомайское, Новолюбовка, Макеевка, Новое, Заречное, Терны, Серебрянка и Григорьевка;

на Бахмутском направлении противник нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Северск, Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Курдюмовка, Нью-Йорк, Красная Гора, Часов Яр, Яковлевка, Зеленополье и Одрадовка;

на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не производил. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское, Железнодорожное, Белогорье, Времевка, Зеленое Поле, Новоселка, Щербаки, Темировка и Красное;

на Южнобужском направлении противник усилил обстрелы из танков и артиллерии разных типов. Огненное влияние испытали районы населенных пунктов Вышетарасовка, Новокиевка, Правдино, Мирное, Терновые Поды, Любомировка, Широкое, Киселевка, Красная Долина, Благодативка, Давыдов Брид и Новая Каменка.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.

Противник продолжает нести потери. Так, 9 октября текущего года в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области наши воины уничтожили около 15 единиц вражеской военной техники. 10 октября, в районе населенного пункта Берислав, был поражен ангар с военной техникой противника, потери уточняются.

Преподавателям вузов Херсона, сотрудничающих с оккупационными властями, захватчики рекомендуют переезжать на территорию Крыма. Также известно, что в случае «усложнения» ситуации на временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационные власти планируют эвакуировать семьи представителей руководства силовых структур, которые проходят службу на указанной территории.

В городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят поиски украинских патриотов, задержания членов семей и друзей военнослужащих, а также сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, по имеющейся информации, в Луганской области под видом поиска украинских диверсантов захватчики разыскивают своих дезертиров.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 4 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеский самолет Су-25.

Ракетные войска и артиллерия за прошлые сутки поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300 противника и один склад с боеприпасами.

На фото: последствия ракетного обстрела Киева российскими войсками