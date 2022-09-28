Война в Украине, день 217-й: рашисты пополняют свои войска новым «пушечным мясом»

Сегодня среда, 28 сентября 2022 года – 217 дней с начала полномасштабного вторжения в Украину рашистских агрессоров. О военной ситуации на утро этого дня информирует Генштаб Вооруженных сил нашей страны.

По данным Генштаба ВСУ, противник обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и не оставляет попыток полностью захватить Донецкую область и содержать оккупированные территории. Кроме того, враг пытается восстановить утраченные позиции по отдельным направлениям, ведет воздушную разведку.

Продолжаются ракетные и авиаудары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения. За минувшие сутки противник нанес 10 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения таких ударов по всей территории Украины остается в силе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов и артиллерии разных типов:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное и Грушевка;

– в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное и Грушевка; на Краматорском направлении – Редкодуб, Екатериновка и Старый Караван;

– Редкодуб, Екатериновка и Старый Караван; на Бахмутском направлении – Спирное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Раздолевка;

– Спирное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Раздолевка; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Опросное, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка и Парасковеевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях из танков, минометов и ствольной артиллерии обстреляны более 25 населенным пунктам. Среди них – Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времевка, Темировка и Ольговское.

На Южнобужском направлении от огня противника потерпели более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В целях ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 25 вылетов беспилотников.

Также в Генштабе ВСУ сообщают о начале приема у рашистов личного состава, призванного по частичной мобилизации. При этом подготовка мобилизованных не ведется. Также военно-политическое руководство российской федерации одновременно с частичной мобилизацией продолжает мероприятия так называемой «самомобилизации». К уже воюющим в Украине подразделениям прибывают лица, осужденные за уголовные преступления.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное.

Авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, 3 опорных пункта и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, за сутки, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили один вражеский самолет, шесть беспилотников и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 4 склада с боеприпасами, позиции средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в частности автоматизированную станцию помех «Житель». Общие потери уточняются.