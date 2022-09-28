Новости Одессы и Одесской области

Война в Украине, день 217-й: рашисты пополняют свои войска новым «пушечным мясом»

Война в Украине, день 217-й: рашисты пополняют свои войска новым «пушечным мясом»

Сегодня среда, 28 сентября 2022 года – 217 дней с начала полномасштабного вторжения в Украину рашистских агрессоров. О военной ситуации на утро этого дня информирует Генштаб Вооруженных сил нашей страны.

По данным Генштаба ВСУ, противник обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и не оставляет попыток полностью захватить Донецкую область и содержать оккупированные территории. Кроме того, враг пытается восстановить утраченные позиции по отдельным направлениям, ведет воздушную разведку.

Продолжаются ракетные и авиаудары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения. За минувшие сутки противник нанес 10 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения таких ударов по всей территории Украины остается в силе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов и артиллерии разных типов:

  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное и Грушевка;
  • на Краматорском направлении – Редкодуб, Екатериновка и Старый Караван;
  • на Бахмутском направлении – Спирное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Раздолевка;
  • на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Опросное, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка и Парасковеевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях из танков, минометов и ствольной артиллерии обстреляны более 25 населенным пунктам. Среди них – Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времевка, Темировка и Ольговское.

На Южнобужском направлении от огня противника потерпели более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В целях ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 25 вылетов беспилотников.

Также в Генштабе ВСУ сообщают о начале приема у рашистов личного состава, призванного по частичной мобилизации. При этом подготовка мобилизованных не ведется. Также военно-политическое руководство российской федерации одновременно с частичной мобилизацией продолжает мероприятия так называемой «самомобилизации». К уже воюющим в Украине подразделениям прибывают лица, осужденные за уголовные преступления.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное.

Авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, 3 опорных пункта и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, за сутки, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили один вражеский самолет, шесть беспилотников и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 4 склада с боеприпасами, позиции средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в частности автоматизированную станцию помех «Житель». Общие потери уточняются.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить