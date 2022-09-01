Война в Украине, день 190-й: оккупанты несут большие потери

Оперативная информация по состоянию на утро 01 сентября 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Начались сто девяносто сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, а также удержании захваченных районов Луганской, Донецкой, Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без изменений. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил российской федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг с применением ствольной артиллерии производил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Железный Мост Черниговской области.

На Харьковском направлении с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии противник совершил обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Кленово, Дементиевка, Русские Тишки, Большие Проходы, Петровка, Победа, Байрак, Шевеловка. Продолжает ведение воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

На Славянском направлении совершил обстрелы с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Краснополья, Вернополья, Грушуваха. Вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Донецком направлении противник продолжает ведение активных боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оказывает огненное воздействие и пытается улучшить тактическое положение, активно ведет воздушную разведку.

На Краматорском направлении осуществлял обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Райгородок, Берестово, Раздолевка, Татьяновка, Малая Пискуновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Северск.

На Бахмутском направлении совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Яковлевка, Майорск, Дилиевка. Подразделения противника пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево.

На Авдеевском направлении совершал обстрелы с применением ствольной, реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Опросное, Первомайское, Нью-Йорк. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное, Александрополь.

На Новопавловском направлении обстрелы позиций наших войск с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка. Вел наступательный бой в районе населенного пункта Водяное, успеха не имел.

На Запорожском направлении осуществлял обстрелы позиций защитников Украины с применением ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Новоданиловка, Новояковловка, Дорожнянка, Зеленое Поле, Волшебное, Белогорье.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. Враг принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы с применением танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Обстрелял объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Степная Долина, Новониколаевка, Степное, Партизанское, Андреевка, Мирное, Прибужское, Николаевка, Заря, Луч, Ивановка, Князевка. В целях ведения воздушной разведки активно применял БпЛА на указанном направлении. Противник пытается восстановить логистическое обеспечение своих войск.

Корабельная группировка противника продолжает сосредотачивать усилия на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Отметим, что рашисты последние дни несут большие потери в личном составе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 48350 (+450) человек ликвидировано

танков ‒ 1997 (+23) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4345 (+33) ед,

артиллерийских систем – 1115 (+24) ед,

РСЗО – 287 (+2) ед,

средства ПВО — 153 (+1) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 205 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2),

крылатые ракеты – 196 (+0),

корабли/катера/warships/boats — 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3239 (+3) ед,

специальная техника – ​​104 (+1).