Война в Украине, день 187-й: обстрелы по всем направления и угроза ракетных атак

Генштаб Вооруженных сил Украины представляет сводку с фронта на утро понедельника, 29 августа – 187-го дня с начала российской военной агрессии и героического противостояния нашего народа оккупантам.

По данным ВСУ, на Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем враг из ствольной артиллерии совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Белополье, Гай, Екатериновка, Мирополье и Водологи Сумской области. Вел воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял территории вблизи Победы, Светличного, Гусаровки, Борщевой, Залимана, Слатиного, Нового, Ивановки, Русской Лозовой и Сосновки. Нанес авиационный удар возле Нового. Продолжает интенсивное ведение воздушной разведки БПЛА.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) недалеко от Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки. Противник задействовал разведывательные БПЛА. Пытался провести бессмысленную разведку боем в районе населенного пункта Долина, понес потери и отошел. С целью улучшения тактического положения враг вел штурмовые действия у Богородичного, но безуспешно.

На Краматорском направлении обстрелы из существующих артиллерийских систем зафиксированы недалеко от Григоровки, Северска и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали авиацию для удара в районе Григоровки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры возле Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцева и Кодемы. Нанес авиаудары в районах Яковлевки и Кодемы. Продолжил ведение воздушной разведки БПЛА на указанном направлении. Попытки противника вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцева остановлены украинскими защитниками.

На Авдеевском направлении велись обстрелы в районах Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького. В целях улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в районе Первомайского, безуспешно.

На Новопавловском направлении обстреляны позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Павловки, Владимировки, Константиновки и Новоукраинки. Противник задействовал авиацию для удара в районе Владимировки.

На Запорожском направлении оккупанты осуществляли обстрелы позиций по ствольной, реактивной артиллерии и танкам в районах населенных пунктов Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Белогорье и Новополь. Нанесли авиаудары возле Новополя и Новоселки.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь.

Обстреливал из существующих артиллерийских систем и танков инфраструктуру в районах населенных пунктов Александровка, Прибугское, Новогригоровка, Первомайское, Апрельское, Кобзарцы, Яковлевка, Потемкино, Трудолюбовка, Добрянка, Таврическое, Шевченково, Любомировка, Березно. Для нанесения ударов задействовал авиацию возле Новогригорьевки и Андреевки. Активно действовали разведывательные БПЛА оккупантов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Добавим, что по информации Оперативного командования «Юг», в настоящее время в Черном море пребывают три вражеских корабля-носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр», а также один большой десантный корабль. Угроза ракетных ударов остается высокой.

Украинские воины стойко удерживают оборону и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке. Продолжается поражение вражеских командных пунктов разного уровня и складов боеприпасов.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ