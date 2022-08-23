Война в Украине, день 181-й: что происходит на фронте

Оперативная информация от Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 23 августа 2022 по российскому вторжению.

Слава Украине! Начались сто восемьдесят первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении противник из ствольной артиллерии совершал обстрелы гражданской и военной инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия в целях удержания ранее занятых районов и рубежей, пытается улучшить тактическое положение.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Цуповка, Новое, Замуловка, Докучаевское, Питомник, Старый Салтов, Большая Рогань и Ивашки. Нанес авиаудары возле Питомника и Мосьпанова. Для разведки позиций наших войск и коррекции огня артиллерии задействовал БпЛА.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Норцовки, Краснополья и Долины. Нанес авиаудар возле Богородичного.

На Донецком направлении усилия врага сосредотачиваются на ведении активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Григоровки, Раздолевки, Беленького и Спорного.

На Бахмутском направлении оккупанты производили огненное поражение неподалеку от Бахмута, Майорска, Соледара, Зайцева, Шумов и Кодемы. Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении враг задействовал танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки, Опросного и Невельского. Наносил авиаудар возле Марьинки. Вел наступление у Красногоровки и Первомайского, успеха не имел.

На Новопавловском направлении произвели обстрелы районов населенных пунктов Павловка, Пречистовка, Угледар. Вел наступательные бои в районах населенных пунктов Новомихайловка, Золотая Нива, успеха не имел.

На Запорожском направлении зафиксировано огненное влияние недалеко от Железнодорожного, Орехова, Красного, Бурлацкого, Зеленого Поля, Степного, Новопавловки и Новоандреевки. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малиновка, Ольговское, Железнодорожное и Новополье.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Парутино, Лиманы, Лозовое, Шевченково, Мирное, Украинка, Киселевка, Потёмкино, Широкое, Ивановка, Осокоровка, Добрянка, Пришиб, Квитневое. Нанес авиационные удары вблизи Трудолюбовки, Потемкиного и Андреевки. В целях ведения воздушной разведки активно задействовал БПЛА.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.