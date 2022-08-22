Война в Украине, день 180-й: враг не оставляет надежд добраться до Николаева

Начались сто восьмидесятые сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. О ситуации на фронте на утро понедельника, 22 августа 2022 года, информирует Генеральный штаб Вооруженных сил нашей страны.

По данным ВСУ, противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления украинских войск.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Екатериновки и Ободов Сумской области.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Светличного, Слатиного, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпанового, Криничного и Пришиба.

На Славянском направлении противник продолжил огневое влияние возле Дибровного, Мазановки и Долины.

Пытался вести наступление в направлениях Довгенькое – Дибровно, Бражковка – Новая Дмитровка, но, не добившись успеха, отошел.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Раздолевки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается вести наступление в направлении Спорное – Веселое, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник нанес огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Соледарь, Зайцево и Белогоровка. Вел наступление в направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема, но без успеха. На направлениях Стряповка – Соледарь, Покровское – Бахмут, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Опросного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского. Пытался вести штурмовые действия по направлениям Спартак – Опросное, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Донецк – Первомайское, Пески – Невельское, Лозовое – Невельское, успеха не имел.

На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы у Угледара, Великой Новоселки и Павловки.

На Запорожском направлении оккупанты производили огненное поражение районов Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки. У последнего и Ольговского нанесли авиаудары. Враг вел наступление в направлении Макаровка – Времовка, безуспешно.

На Южнобужском направлении противник продолжил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Великое Артаково, Лозовое, Таврическое, Степная Долина, Первомайское, Киселевка, Красная Долина, Потёмкино, Прибугское, Парутино, Поляна, Новоалександровка.

Нанес авиаудары вблизи Заречного, Белой Криницы и Андреевки.

На Николаевском направлении оккупанты с частичным успехом вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация продолжают успешное выполнение огневых задач по определенным направлениям. Противник испытывает острый дефицит обученного и мотивированного пополнения для подразделений, систематически терпящих потери.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ