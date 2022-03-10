В Украине гражданским разрешили уничтожать российских оккупантов

Вступил в силу закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины». Документ подтверждает право гражданских украинцев и иностранцев уничтожать российских захватчиков в период военного времени.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

Гражданские украинцы имеют право получить огнестрельное оружие и наравне с военными использовать его против российских агрессоров. Никакого наказания за это не последует. Полученное от государства оружие и патроны после войны придется сдать в полицию.

Стрелять по врагу можно и из собственного оружия — наградного, спортивного, охотничьего, а также из добытого в бою.

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