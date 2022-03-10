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«Мы здесь – захватчики, враги»: военнопленные страны-оккупанта каялись на пресс-конференции в Одессе (видео)

«Мы здесь – захватчики, враги»: военнопленные страны-оккупанта каялись на пресс-конференции в Одессе (видео)

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях задержали десятки российских оккупантов во время боевых действий. Так как Украина – участник Женевской конвенции, то к пленным должно быть соответствующее отношение и нормы. Военнопленные страны-оккупанта дали пресс-конференции в Одессе, где произносили покаянные слова за содеянное.

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Видео пресс-конференции размещено на Youtube-канале «Одесская ОГА Информ».

Пленные оккупанты признаются, что им стыдно за содеянное их страной, а вторжению в Украину не может быть никакого оправдания.

По словам 22-летнего российского гранатометчика Ивана Темного, который родом из Москвы, на территорию Украины он вместе с другими военными зашел 24 февраля. От своих командиров получил приказ ни при каких обстоятельствах не сдаваться в плен.

«Нас поставили в колонну и за час до отбытия, когда ничего не возможно было изменить, сказали, что мы выходим на территорию Новой Каховки. Среди нас были люди, в том числе и я, которые хотели отказаться. У меня отец и сестра живут в Украине, я знаю, какая здесь ситуация и какое правительство. Знаю, что люди здесь не нуждались в помощи, здесь и так все хорошо. Мы здесь захватчики, враги – пришли на чужую землю. В наших действиях не было нужды»,

– говорит один из военнопленных.

Военнопленные также обратились к российским властям с просьбой остановить бессмысленную войну, так как в Украине не надо никого освобождать, а захватчиком является сама Россия.

Иван Головцов из Архангельской области говорит:

«Там, где проходят наши войска, разрушается инфраструктура, уничтожаются города. Происходящее просто ужасно. Не понимаю, как такое могло произойти. Разрушаются судьбы тысяч людей»…

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Редакция ПРОФИЛЬ

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