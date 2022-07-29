Война в Украине, день 156-й: в Черном море пребывают 3 носителя ракет

Генштаб Вооруженных сил Украины информирует о ситуации на фронте на утро пятницы, 29 июля 2022 года – 156-й день с начала полномасштабного вторжения российских агрессоров на территорию нашей страны.

По данным ВСУ, боевой, численный состав и характер действий группировки противника также ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем враг нанес удары из ствольной и реактивной артиллерии в районах Песков Черниговской области и Журавки Сумской области. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования позиций.

На Харьковском направлении противник обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Родное, Уды, Дементиевка, Слатино, Протопоповка, Новое, Золочев, Прудянка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Безруки, Борщева, Старый Салтов и Коробочки. Пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары неподалеку от Старого Салтова.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах Курульки, Дубровного, Норцовки, Мазановки, Лозовой, Шнурков, Гусаровки, Грушувахи, Вернополья и Мосьпанового.

На Краматорском направлении активных действий со стороны неприятеля не отмечалось. Противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Северск, Ивано-Дарьевка, Спорное, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Звановка и Верхнекаменское. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Спорного.

На Бахмутском направлении враг вел обстрелы неподалеку от Шумов, Бахмутского, Берестового, Покровского, Соледара, Яковлевки, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Зайцева и Вершины. Оккупанты также нанесли авиаудары неподалеку от Соледара и Веселой Долины.

Вражеские штурмовые и наступательные действия по направлению к Вершине и Семигорью наши воины успешно отбили. Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, кроме обстрелов по линии столкновения, враг нанес авиаудар вблизи Новоандреевки.

Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась потерями и отступлением. Противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки. Понес потери и отошел.

На Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Карьерное, Осокоровка, Благодатное, Кобзарцы, Красная Долина, Лепетиха, Андреевка, Большое Артаково, Веселое Кут, Прибужское, Луч, Посад-Покровское, Любомировка, Степная Долина, Таврическое и Александровка. Враг нанес авиационные удары вблизи Большого Артакова, Белогорки и Потемкиного.

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы и технике врага.