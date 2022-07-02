Война в Украине, день, 129-й: чего боятся оккупанты?

В субботу, 2 июля 2022 года, начались сто двадцать девятые сутки героического противостояния украинцев российскому военному вторжению. О том, как обстоят дела в горячих точках нашей страны, сообщает Генштаб ВСУ.

По имеющейся информации, на Волынском и Полесском направлениях, в вооруженных силах республики Беларусь продлены сроки проведения мобилизационного обучения до 9 июля. В рамках этих мероприятий через военные комиссариаты Гомельской области продолжается вручение повесток. Кроме того, врачам запретили выезжать из страны.

На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп. Агрессор также обстрелял позиции сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении враг вел штурм в направлении Кочубеевки – Дементиевки.

На Славянском направлении враг ведет оборонительные бои. Также штурмовал Богородичное, но безуспешно. Противник пытается усовершенствовать систему логистического обеспечения на указанном направлении.

На Краматорском направлении обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Маяков и Донецкого, а на Лисичанском – Золотаровки и Верхнекаменского. В направлении последнего была предпринята безуспешная попытка наступления.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Вершины, Бахмута и Спорного. Также враг нанес авиаудары в районе населенного пункта Вершина.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Шумы, Нью-Йорк, Железное, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Шевченко. Вражеские авиационные удары зафиксированы вблизи Новобахмутовки и Авдеевки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает свои усилия на удержании занятых рубежей.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота российской федерации продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя высокоточного оружия.

Истребительная авиация Воздушных Сил продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, а ударная – небезуспешно оказывает огневую поддержку нашим подразделениям в определенных операционных районах.

Российские оккупанты и их приспешники боятся сопротивления местного населения, которое нарастает, в частности, в Херсонской области. Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны в бронированных машинах и бронежилетах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.