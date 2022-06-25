Война в Украине, день 122-й: враг несет массовые потери

Сегодня, в субботу, 25 июня 2022 года, начались сто двадцать вторые сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению.

По информации Генштаба ВСУ, рашисты продолжают наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях противник удерживает до трех батальонных тактических групп, а также подразделения воздушно-десантных войск. Враг обстрелял из артиллерии позиции наших сил обороны в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области. Оккупанты продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах Брянской области.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций. Совершил артиллерийские обстрелы по элементам инфраструктуры в районах города Харькова и Вяловского водохранилища.

Действия вражеской штурмовой группы в районе населенного пункта Уды наши воины решительно подавили. Противник отошел. Нанес авиаудар с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Явирское.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. Враг обстрелял наши позиции у Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного. Пытается вести штурмовые действия в направлении Довгенькое – Мазановка, бои продолжаются. Нанес авиаудар неподалеку от Дибровного.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Совершал огненное поражение наших подразделений из минометов и реактивной артиллерии в районах Райгородка и Стародубовки.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.

В целях вытеснения наших подразделений враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление вражеской пехоты в сторону Владимировка – Покровское. После огневого воздействия противник отошел. Оккупанты ведут наступление в направлении Пилипчатино – Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты – Вершина враг продвинулся на один километр.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник пытается удерживать занятые рубежи, а на Запорожском направлении – ведут оборону.

Враг пытался взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка – вел бой в направлении Васильевка – Каменка. Наши защитники дали решительный отпор. Противник с потерями отступил.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей. Ведет разведку, совершенствует инженерное оборудование и старается не допустить перегруппировки наших войск.

Для восстановления ранее утраченного положения враг вел наступление в направлении Потемкино – Высокополье Херсонской области, но безуспешно.

Вел воздушную разведку беспилотниками в районе населенного пункта Староселье.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия. Усиливается партизанское движение на временно захваченных территориях.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ