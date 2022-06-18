Война в Украине, день 115-й: бои за Северодонецк и минус 30 единиц рашистской техники

Генштаб Вооруженных сил Украины представляет сводку с фронта по состоянию на утро субботы, 18 июня 2022 года – 115-й день с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

По официальным данным, на Харьковском направлении враг пытается не допустить выхода сил обороны на украинскую границу и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.

На Славянском направлении враг продолжает наступать в сторону города Славянска, и пытается штурмовать Краснополье, идут бои.

На Северодонецком направлении противник продолжает обстреливать из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня позиции наших войск. Продолжаются бои за Северодонецк. Рашисты безуспешно пытались штурмовать окраину города.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из артиллерии разных калибров гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золотое, Спирное, Берестово, Соледарь, Клиновое, Троицкое.

Недалеко от Горного, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачного штурма оккупанты отошли.

Подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса рф понесли значительные потери и были выведены из района ведения боевых действий.

На Южнобужском направлении враг обстреливал из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Широкое, Благодатное, Шевченково, Прибужское и Тополиное и одновременно противник пытался совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и минировать опасные участки вдоль реки Ингулец.

По информации ВСУ, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили как минимум 30 единиц разной техники и вооружения врага. Пока информация уточняется. Продолжаются взрывы складов боеприпасов врага. Фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов.

Фото Генштаба ВСУ