Война в Украине, день 107-й: бои за Северодонецк и потери врага на Херсонщине

Сегодня, в пятницу, 10 июня 2022 года, начались сто седьмые сутки с начала войны в Украине и героического противостояния нашего народа российскому военному вторжению. Генштаб ВСУ представляет утреннюю сводку с фронта.

По официальным данным, на Волынском и Полесском направлениях подтверждено привлечение к охране границы в Гомельской области подразделений специальной бригады внутренних войск Беларуси.

На Северском направлении активных действий противника не отмечается, признаков создания ударных группировок и перемещения отдельных подразделений также не выявлено. Враг обстрелял из минометов районы населенных пунктов Середина-Буда, Рожковичи, Сеньковку и Сопич.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия и систематически обстреливает позиции украинских войск с тем чтобы не допустить их дальнейшего продвижения и выхода на линию государственной границы.

На Харьковском направлении враг продолжает оборонительные действия. Основные усилия противник сосредоточил на содержании занятых рубежей. Чтобы не допустить перехода сил ВСУ в наступление, агрессор совершал артиллерийские обстрелы украинских позиций.

На Славянском направлении противник активных действий не проводил, сосредотачивает свои войска, пытается создать условия для возобновления наступления.

На Донецком направлении враг продолжает огневое поражение наших подразделений по всей линии столкновения, наносит ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам.

На Лиманском направлении оккупанты активных действий не предпринимали. Обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Григоровка и Серебрянка.

На Северодонецком направлении противник безуспешно пытается установить полный контроль над городом Северодонецком, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении рашисты активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Подразделения противника пытались вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Нирково и Николаевка. Украинские воины нанесли огневое поражение, и враг с потерями отошел.

Также противник пытался провести разведку боем в направлении населенных пунктов Нагорное и Берестово, но получил отпор.

Противник ведет наступление в направлении Воздвиженка – Роты, имеет частичный успех, закрепляется на занятых рубежах.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние по позициям наших подразделений с целью сковывания действий.

На Южнобужском направлении подразделения врага ведут оборону. В целях усиления группировки противник провел перемещение подразделений и принимает меры по инженерному оборудованию ранее занятых рубежей. В частности, отмечается установление минных заграждений в районе населенного пункта Высокополья.

Несмотря на принудительные мероприятия, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.

За прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10».

Наша авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым составам противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсона.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ