Война в Украине. Что происходит в Одессе

Разговаривать с волонтёрами в такое горячее время немного неловко – все они работают чуть ли не круглосуточно. Да и за всей их деятельностью можно наблюдать в соцсетях и присоединяться по мере возможности. Поэтому рассказываем о настроении в Одессе и жизни во время войны.

Меня зовут Маша и я из Украины. Из мирной, щедрой и весёлой Украины, которую решил уничтожить президент РФ. Он, правда, называет свои действия «миротворческой спецоперацией». И вот уже неделю эти «миротворцы» бомбят наши украинские города – Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев, Херсон…. И это не полный список. Потому что там, где появляется российская армия, там смерти невинных украинцев – счёт уже пошёл на тысячи. Чего только стоит просьба о срочном усыновлении двух младенцев, чьи родители погибли, сразу после их рождения? Так поступают «миротворцы»!?

Мне, с одной стороны, повезло больше. Я живу в Одессе и здесь пока относительно тихо. Но только благодаря нашей удивительной армии. Знаете ли вы ещё хоть одну страну, где военных называют котиками? А в Украине называют. Более того, сегодня украинцы верят в Бога и уверены в том, что носит он форму Военных сил Украины!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5023398637753606&id=100002505596510

Всю свою жизнь я живу в Одессе и сегодня мне стыдно, что я говорю по-русски. Мне казалось нормальным переходить на украинский (его я тоже знаю) во Львове, а в Одессе разговаривать так, как мне удобнее. Теперь могу честно признать, что я не ценила ту свободу. Потому что в отличие от РФ я жила в свободной стране и не боялась высказывать любые свои мысли на удобном мне языке. Могла критиковать вслух и в любых соцсетях президента и правительство, высказывать недовольство на митингах и не бояться полицию. То, что кажется россиянам абсолютной фантастикой. И вот из-за того, что они позволили своему президенту думать, что ему всё позволено, сегодня страдаем и погибаем от массовых бомбёжек мы, обычные украинцы. Мирные граждане, чей грех только в том, что мы не хотим жить в России. Мы – украинцы и мы хотим жить в нашей Украине. За эту неделю в Одессе были слышны взрывы и одесситы, как и все украинцы, научились за несколько минут спускаться в безопасные места. Но большую часть всё же отрабатывает наша ПВО – слава героям, слава Украине! И да, сегодня я произношу эти «фашистские» по мнению кое-кого фразы искренне и с невероятным восхищением.

А теперь о ситуации в Одессе. Цитирую известного одесского бизнесмена и благотворителя Андрея Ставницера:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159323811362572&id=752792571

Пропаганда РФ может показать очереди беженцев на границах с Молдовой и Румынией. Так и есть – у многих одесситок срабатывает материнский инстинкт, и они спешат вывезти детей подальше от войны. И кто посмеет их в этом обвинить? Инстинкт самосохранения тоже срабатывает – в такой ситуации это нормально. Но при этом буквально за два дня полностью сформировались отряды теробороны: мужчины самых разных возрастов и профессий оставили без раздумий привычную жизнь, вооружились и готовы делать всё, чтобы русские «миротворцы» не зашли в Одессу даже на полшага. Развернулась масштабная волонтёрская деятельность – хрупкие девочки сдают кровь, плетут маскировочные сетки и собирают по городу всё, что может понадобиться нашим защитникам. Одесситы принимают семьи украинцев, бежавших из-под обстрела, собирают одежду и лекарства. Помогают любыми способами гражданскому населению и местной теробороне. Так, в частных швейных цехах готовы бесплатно отшивать балаклавы и термобельё.

https://www.facebook.com/mari.sopkalova/posts/3046775725583943

Вот, что пишет Администратор в Благотворительный Фонд «Добрый Самарянин»

https://www.facebook.com/nataliorg/posts/10216835850683517

Все вместе, целыми семьями, одесситы уже несколько дней разливают коктейли Молотова – их сегодня называют «бандеровское смузи». Немного смешно от того, что даже те, кто раньше не воспринимал Степана Бандеру в качестве героя, сегодня изменили своё мнение. Путин хотел доказать, что мы здесь страдаем от «нацистов», а в результате главными фашистами теперь в Одессе считают только президента РФ и его приспешников. И готовы сделать всё, чтобы они пошли по заданному направлению, которое озвучил один из пограничников острова Змеиный. Кстати, на улицах Одессы уже появились баннеры и дорожные указатели с тем же посылом.

А теперь я вам познакомлю с несколькими одесситами, которые просто спокойно жили и работали. А теперь сплотились в едином порыве против русских оккупантов:

Ольга Нагорнюк, библиотекарь

https://www.facebook.com/olga.nagornuk.9/posts/4772934742776067

Катя Курлап, экскурсовод

https://www.facebook.com/katya.kurlap/posts/4909891215754050

Лена Ротари, телевизионщик

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10225078050485854&id=1456174872

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10225078689861838&id=1456174872

Наталья Капцова, гуру риэлтеров

https://www.facebook.com/natalikaptsova/posts/4987613944667472

Кирилл Дымов, юрист

https://www.facebook.com/kyrylodymov/posts/1616937171995799

И это только крошечная выборка из тех тысяч людей, которые встали на защиту Одессы. Многие ведут активную информационную войну, чтобы донести до зашоренных россиян правду. Таких наше правительство называет шляхетним інформаційним військом. Да, кстати, русская агрессия привела к тому, что все украинцы сплотились в абсолютной вере в наше правительство. Чего не было ещё неделю назад. А теперь мы знаем, что вместе мы – сила. А россияне, когда мы победим (а это всего лишь вопрос времени) будут гореть от стыда при жизни. И никому из них никто не посочувствует. Потому что они взрастили своего лидера и продолжают его поддерживать.

Сегодня ночью от постоянной нервотрёпки у меня случился эпилептический приступ, третий в жизни. Но даже это не повод останавливаться в своём стремлении сделать всё, что в моих силах ради победы Украины, а значит и Одессы, и всех нас. Слава Украине и её героям!

https://www.facebook.com/KaterynaUzhevska/posts/2826152047678411