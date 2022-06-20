Война в Украине: что происходит на фронте в 117-й день

Сегодня, 20 июня 2022 года, начались сто семнадцатые сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. Оперативной информацией на утро понедельника делится Генштаб ВСУ.

По данным ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях ситуация значительных изменений не претерпела.

На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В Брянской области враг развернул в зенитный ракетный дивизион ЗРК С-300В4.

Кроме того, рашисты обстреляли из артиллерии район населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар и совершил артиллерийский обстрел в районах населенных пунктов Тимофеевка и Морозова Долина.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивает на недопущении продвижения сил обороны к границе Украины. Противник интенсивно обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Малые Проходы, Дементиевка, Петровка, Верхний Салтов, Рубежное и окрестности города Харькова.

На Славянском направлении враг наносил огневое поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Чеполь, Пришиб, Протопоповка, Большая Камышеваха, Дубровно, Вернополье, Маяк, Курулька, Богородичное, Мазановка, Краснополье.

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Интенсивно применяет авиацию.

На Северодонецком направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка и нанес авиаудары вблизи Белой Горы и Мирной. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецком.

На Бахмутском направлении в течение суток враг совершал обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Орехово, Золотое-3, Николаевка, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Клиновое, Зайцево и Нью-Йорк. Противник нанес авиаудары вблизи Яковлевки и ракетные удары вблизи Майского, Доломитного, Зайцева и Нью-Йорка.

На Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях рашисты пытюется не допустить перегруппировку подразделений наших войск. Велись артобстрелы в районах населенных пунктов Калиново, Очеретино, Бердичи, Желанне, Тоненькое, Северное, Орловка, Семеновка, Веселое, Авдеевка, Нетайлово, Водяное, Опытное, Первомайское, Пески, Красногоровка, Маръ, Большая Новоселка, Времевка, Ольговское, Зеленое Поле, Новополь, Темировка, Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Гуляйпольское, Новоданиловка, Орехов и Каменское.

На Лиманском направлении противник нанес авиаудар двумя самолетами Су-25 в районе населенного пункта Пришиб и ракетный удар в районе населенного пункта Маяки.

На Авдеевском направлении враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Шевченко и Угледар.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск. Активных действий не вел. Обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Красный Яр, Мураховка, Калиновка, Зеленый Гай, Квитневе, Поляна, Красная Долина, Широкое, Благодатное, Заря и Лупарево.

В Акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельной группировки противника сосредоточены на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей крылатых ракет морского базирования.

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