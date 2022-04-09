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Война в Украине: что происходит на фронтах в 45-й день противостояния?

Война в Украине: что происходит на фронтах в 45-й день противостояния?

Сегодня, 9 апреля 2022 года, пошли сорок пятые сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. О ситуации на фронтах на утро этого дня информирует Генштаб Вооруженных сил Украины.

По официальной информации, оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

На Волынском направлении изменений в положении и действиях противника не произошло.

На Полесском направлении враг активных действий не проводил. Отдельные подразделения, выведенные с территории Украины, находятся на территории республики Беларусь. По имеющейся информации, в целях перегруппировки войск, враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации в Белгородской и Воронежской областях.

На Северском направлении враг завершает проведение перегруппировки сил и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных подразделений из состава 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова и усиливает ведение радиоэлектронной разведки. На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других районов.

На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, но безуспешно.

На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполем.

На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково. Продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории аннексированного Крыма.

На территории Донецкой и Луганской областей защитники Украины за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника.

Группировка Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки сбила два вражеских вертолета, один беспилотник и одну крылатую ракету. Информация сейчас уточняется.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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