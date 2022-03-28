Война в Украине: армия противника потеряла 17 тысяч вояк – Генштаб ВСУ

По состоянию на утро понедельника, 28 марта 2022 года, в 33-й день с начала российского вторжения в Украину, армия противника потеряла 17 тысяч личного состава.
Такие данные приводит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Так, в период с 24 февраля по 28 марта общие боевые потери врага ориентировочно составили:
- личного состава – около 17 тыс. человек;
- танков ‒ 586 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 1694 единицы;
- артиллерийских систем – 302 единицы;
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 95 единиц;
- средства противовоздушной обороны (ПВО) – 54 единицы;
- самолетов – 123 единицы;
- вертолетов – 127 единиц;
- автомобильной техники – 1150 единиц;
- корабли / катера – 7 единиц;
- цистерн с горючим – 73;
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 66;
- специальной техники – 21 единица;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Фото Макса Левина, инфографика armyinform.com.ua