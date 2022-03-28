Война в Украине: армия противника потеряла 17 тысяч вояк – Генштаб ВСУ

Ночью над Одессой сбили крылатую ракету В ночь с 27 на 28 марта российские агрессоры провели массовый ракетный обстрел украинских городов. Одну из ракет сбила система ПВО Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе арестовали вражеского агитатора Суд принял решение взять под стражу с помещением в СИЗО одессита, который распространял в соцсетях призывы сдать украинские регионы РФ и перейти на сторону армии страны-агрессора. ПОДРОБНЕЕ