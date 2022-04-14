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Война в Украине, 50-й день: как дела на передовой?

Война в Украине, 50-й день: как дела на передовой?

Сегодня, 14 апреля 2022 года, начались 50-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
О ситуации на фронтах на утро четверга информирует Генштаб Вооруженных сил Украины.

По данным ВСУ, враг увеличивает количество авиации у восточной границы, усиливает артиллерийские подразделения и другие группировки.

Оккупанты продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Остается в силе угроза ракетных ударов по всей Украине.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении враг производит перегруппировку своих подразделений.

На Слобожанском направлении противник ведет разведку вероятных направлений наступления, а также продолжает частично блокировать и обстреливать Харьков.

На Донецком и Таврическом направлениях враг вел боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово и штурмовые действия в городе Мариуполе, но безуспешно. Бои продолжаются.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается принудительная мобилизация. Как стало известно, российское командование поставило своей целью мобилизовать 60-70 тысяч человек. Однако указанные показатели были выполнены всего на 20%.

На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов, проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций.

Идут боевые действия в районе Александровки. Противник пытается возобновить наступление с целью возвращения утраченных позиций в районе Осокоровки.

На территории Донецкой и Луганской областей за прошедшие сутки защитники Украины отбили 8 атак врага, уничтожили танк, 4 единицы бронированной и 6 единиц автомобильной техники, а также одна артиллерийскую систему противника.

Подразделениями зенитных ракетных войск за сутки сбили два вражеских истребителя.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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