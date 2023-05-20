Война в Украине, 451-й день: очередной удар «шахедами» по Киевщине и «паспортизация» на Херсонщине

Сегодня, в субботу, 20 мая 2023 года, начались четыреста пятидесятые первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны. О текущей ситуации сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

После полуночи 20 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами «Shahed», направившимися на Киевщину. Все были уничтожены силами и средствами воздушного командования «Центр» Воздушных Сил.

Также, в конце суток 19 мая, на восточном направлении, в зоне ответственности воздушного командования «Восток», уничтожены два ударных дрона типа «Shahed», а на южном направлении, в зоне ответственности воздушного командования «Юг», – разведывательный БПЛА «Мерлин-ВР».

Также за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара и совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Потерпела разрушение гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Кривого Рога Днепропетровской области, населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Берислав и Зеленовка в Херсонской области, есть погибшие и раненые гражданские лица, погиб ребенок, уничтожены жилые частные дома, медицинские учреждения и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применение тактики террора.

Противник и далее сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений на указанных участках фронта, горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Глубокое, Плетеневка и Землянки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня, Карповичи Черниговской области; Малушино, Шпиль, Волфино, Алексеевка, Садки, Мотрица, Турья, Славгород, Верхняя Пожня и Пожня Сумской области, а также Уды, Гатище, Плетеневка, Покаляне, Бударки, Землянки и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары возле Григоровки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области. Под обстрел противника попали населенные пункты Фиголовка, Новомлинск, Петропавловка, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новолюбовка и Диброва Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Студенец Харьковской области; Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора.

Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Федоровка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Ступочки, Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степоврго, Авдеевки и Первомайского, но безуспешно. В течение суток нанес авиаудар возле Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Новокалинового, Бердичева, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили более 20 атак противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил более 10 безуспешных наступательных действий в районе Новомихайловки. В то же время нанес авиационных ударов в районе населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Максимовка, Золотая Нива и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Нанес авиаудар по населенному пункту Кизомис и осуществил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области; а также Золотая Балка, Берислав, Зеленовка, Степановка, Кизомис и Херсон.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения в Каховке временно занятой территории Херсонской области. Чтобы ускорить этот процесс, захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, которые имеют целью запугать местное население возможной мобилизацией и отчуждением имущества. В частности, оккупанты осуществляют поквартирные и домовые обходы. Проводят перепись населения и оказывают психологическое давление, принуждая к паспортизации. Также враг угрожает украинским гражданам, отказавшимся от получения российского паспорта, принудительным выдворением из собственных жилищ и отключением от электроэнергии.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 8 – по его зенитно-ракетным комплексам.

Также наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты «Калибр», 18 иранских ударных БпЛА «Shahed», 4 баражирующих боеприпаса «Ланцет» и 10 вражеских разведывательных БпЛА разного типа.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 7 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 6 радиоэлектронных станций борьбы, состав боеприпасов и радиолокационную станцию ЗРК С-300.

Информация о потерях врага с начала войны до сегодняшнего дня представлена в инфографике: