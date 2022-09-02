Война в Украине, 191-й день: попытки рашистов наступать успешно пресекаются

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует о ситуации на фронте на утро пятницы, 2 сентября 2022 года, 191-й день противостояния украинского народа российским агрессорам, вероломно вторгшимся в нашу страну.

По официальным данным, противник пытается установить полный контроль над территорией Донецкой области и удержать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также создать благоприятные условия для восстановления наступления.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные вооруженные силы в приграничных районах Брянской и Курской областей. Велись обстрелы из минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Пушкари, Хреновка, Сеньковка Черниговской области и Суходол, Новая Слобода и Нововасиловка Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью предотвращения потери контроля над занятыми рубежами и логистическими маршрутами в Харьковской области и пытается найти слабые места в обороне наших войск.

На Харьковском направлении совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Питомник, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Победа, Дементиевка, Пришиб.

Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Шестаково, Байрак, Русские Тишки и Веселое.

На Славянском направлении противник осуществлял огненное поражение военной и гражданской инфраструктуры с использованием танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Бражковка, Дибровно.

На Донецком направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском и Новопавловском направлениях пытается улучшить тактическое положение, производит огневое поражение наших войск.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сухая Балка, Юрьевка, Бахмутское, Майорск, Зайцево, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка.

Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Яковловка.

Подразделениями Сил обороны было отражено наступление противника по направлениям населенных пунктов Бахмутское и Бахмут, а также Веселая Долина и Майорск.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из имеющихся видов вооружения в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое, Опросное, Водяное, Тонечко, Первомайское, Карловка.

Наши войска успешно отразили наступление подразделений противника в районах населенных пунктов Опросное, Первомайское и Невельское.

Также были отражены штурмовые действия врага, которые он пытался провести в направлениях населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка.

На Новопавловском направлении подразделения противника совершали обстрелы из минометов, танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Никольское, Пречистовка, Большая Новоселка, Богоявленка, Новомайорск, Нескучное. Активных наступательных действий враг не вел, равно как и на Запорожском направлении.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на обороне занятых ранее рубежей и позиций.

Велись обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Александровка, Посад-Покровское, Прибугское, Новониколаевка, Любомировка, Новогригоровка, Киселевка, Первомайское, Кобзаре, Партизанское, Великое Артаково, Андреевка, Новоселовка, Шевченково, Ольгино, Миролюбовка, Любимовка и Петровка.

Также враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Лозовое, Сухой Пруд, Большое Артаково, Крещеновка.

Был остановлен силами обороны во время ведения наступательных действий в направлении населенного пункта Потемкино.

В Черноморской и Азовской морских зонах основные усилия противника сосредоточены на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению высокоточного оружия находятся носители крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Силы обороны продолжают нанесение ударов по объектам противника. Так, в населенном пункте Новоосиновка Харьковской области в результате эффективно нанесенного Силами обороны огневого поражения в ночь с 31 августа на 1 сентября уничтожен состав горюче-смазочных материалов противника. Число уничтоженной техники и личного состава уточняется.

В населенном пункте Таврийск Херсонской области, в результате огневого поражения места дислокации противника потери врага составили более 20 единиц вооружения и военной техники, потери живой силы уточняются.