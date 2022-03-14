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Война в Украине, 19-й день: новые данные о потерях российских захватчиков

Война в Украине, 19-й день: новые данные о потерях российских захватчиков

Сегодня, 14 марта 2022 года, пошли 18-ти сутки со дня российского вторжения в Украину. Вооруженные силы Украины сообщают о боевых потерях противника на середину этого дня.

Рецепты

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:

  • личного состава — свыше/ более 12 000 человек,
  • танков ‒ 389 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1249 ед,
  • артиллерийских систем – 150 ед,
  • РСЗО — 64 ед,
  • средства ПВО — 34 ед,
  • самолетов – 77 ед,
  • вертолетов – 90 ед,
  • автомобильной техники — 617 ед,
  • корабли /катера — 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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