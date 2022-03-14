Война в Украине, 19-й день: новые данные о потерях российских захватчиков

Сегодня, 14 марта 2022 года, пошли 18-ти сутки со дня российского вторжения в Украину. Вооруженные силы Украины сообщают о боевых потерях противника на середину этого дня.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:
- личного состава — свыше/ более 12 000 человек,
- танков ‒ 389 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1249 ед,
- артиллерийских систем – 150 ед,
- РСЗО — 64 ед,
- средства ПВО — 34 ед,
- самолетов – 77 ед,
- вертолетов – 90 ед,
- автомобильной техники — 617 ед,
- корабли /катера — 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.