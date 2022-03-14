Война в Украине, 19-й день: новые данные о потерях российских захватчиков

Ольга – библиотекарь. Казалось бы, неужели есть более мирная, более далекая от войны профессия? Но сегодня это не имеет значения. Важно только неукротимое желание украинцев победить в этой безумной войне, развязанной из-за нездоровых амбиций одного президента, даже человеком его назвать язык не поворачивается. А вот украинцы своими действиями ежесекундно доказывают, что они – люди, причем с большой буквы!

«Одесская жизнь» рассказывает о некоторых из них.

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