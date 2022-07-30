Война в Украине, 157-й день: неудачный штурм и угроза ракетной атаки

Сегодня, в субботу, 30 июля 2022 года, начались сто пятьдесят седьмые сутки с начала войны в Украине и героического противостояния российской агрессии. О военной ситуации на утро сегодняшнего дня докладывает Генштаб ВСУ.

По данным ВСУ, боевой, численный состав и характер действий группировки противника остаются без существенных изменений. Оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. Признаков формирования наступательных группировок вооруженных сил республики Беларусь и вооруженных сил российской федерации на указанных направлениях не отмечается.

На Северском направлении враг продолжил вести воздушную разведку и наносить удары по объектам инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг вел артобстрелы в районах Харькова, Прудянки, Черкасских Тишек, Борщевой, Лесного, Коробочкиного, Мосьпанова и Старого Салтова.

На Славянском направлении противник совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков неподалеку от Асеевки, Протопоповки, Гусаровки, Грушувахи, Карнауховки, Долины и Адамовки. Вел штурмовые действия в районах Бражевки и Дмитровки, но безуспешно.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Краматорска, Северска, Спорного и других населенных пунктов. Также противник нанес авиаудары возле Серебрянки и Спорного. Противник продолжил ведение воздушной разведки беспилотниками.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Майское, Зайцево, Константиновка и Нью-Йорк. Нанес авиаудару у Соледара. Вел штурмовые действия в районах Вершины и Майского, успеха не имел. Возле Семигорья, Зайцева и Вершины продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опросного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидового, Авдеевки и Первомайского. Враг также безуспешно вел штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки. Идут бои возле Красногоровки.

На Новопавловском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Угледар, Никольское, Павловка, Времовка, Новоселка и Новополь. Вел штурмовые действия в районе Марьинки, но успеха не достиг и отошел. Вблизи Павловки боевые действия продолжаются.

На Запорожском направлении враг осуществляет обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Орехов, Новоандреевка и Каменское. Нанес авиаудар возле Новомихайловки и Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность ведения воздушной разведки при помощи беспилотников.

Совершал систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Осокоровка, Токарево, Карьерное, Ивановка, Лозовое, Великое Артаково, Кобзарцы, Шевченково, Широкое, Посад-Покровское, Украинка, Партизанское, Николаев и Днепровское. Нанес авиаудары вблизи Новогригоровки и Андреевки.

Враг также проводит активные мероприятия по восстановлению путей логистического обеспечения.

В акватории Черного моря корабельная группировка противника продолжает вести разведку и изолировать район ведения боевых действий. Идет чередование носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр» в акватории Черного моря с целью нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.