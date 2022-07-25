Война в Украине, 152-й день: где сейчас «горячо»?

В понедельник, 25 июля 2022 года, начались сто пятьдесят вторые сутки с начала полномасштабной войны в Украине. Какова ситуация на фронте на утро сегодняшнего дня?

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, на Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Подразделения противника обстреляли из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Яструбино, Грабовское и Владимировка Сумской области.

На Слобожанском направлении враг продолжает вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения сил обороны в сторону государственной границы.

На Харьковском направлении рашисты вели огонь по позициям наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Малиновка, Борщева, Ивановка, Питомник, Новое, Русские Тишки, Петровка, Дементиевка, Гусаровка, Прудянка, Шаповаловка, Рубежное, Мосьпаново, Русская Лозовая и Михайловка. Также был нанесен авиационный удар возле Прудянки, Петровки и Явирского.

На Славянском направлении враг осуществлял огневое поражение позиций подразделений Сил обороны с применением всех имеющихся огневых средств вблизи Норцовки, Богородичного, Петровского, Барвенкового, Константиновки, Новой Дмитровки, Долины, Новой Николаевки, Карнауховки, Дибровного и Чепиля.

На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спирного. А авиаудары – неподалеку Григоровки и Серебрянки.

Штурмовые действия в направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка украинские воины отбили и заставили оккупантов отойти назад. Противник ведет наступление неподалеку от Спирного, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении с целью разрушения оборонных позиций враг обстреливал районы населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Новолуганское, Зайцево и Майское. Отмечены полеты беспилотников противника в Краматорском районе.

Оккупанты нанесли авиаудары у Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС. Штурм в направлении Вершина – Луганское завершился для них провалом и уходом назад. Враг ведет наступление в направлении Мироновское – Луганское, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия противника не отмечены. В целях сковывания действий наших войск осуществлял обстрелы позиций по ствольной и реактивной артиллерии и вооружение танков вдоль линии соприкосновения. Враг нанес авиаудары возле Шевченко, Веселого и Полтавки. Вел воздушную разведку над Омельником, Щербаками, Новоданиловкой и Малиновкой.

На Южнобужском направлении отмечены артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Потемкино, Краснополье, Квитневое, Киселевка, Партизанское, Первомайское, Луч, Посад-Покровское, Благодатное, Шевченково, Прибужское, Степная Долина, Новая Заря. Враг осуществляет интенсивное ведение воздушной разведки БПЛА. Также нанес авиационный удар неподалеку от Белогорки.

По имеющейся информации, вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».