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Война в Одессе: в городе и области будут тщательно контролировать цены на продукты

Война в Одессе: в городе и области будут тщательно контролировать цены на продукты

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подвел итоги 12 марта. День в регионе прошел спокойно. При этом глава ООВА заявил, что власти будут жестко контролировать торговлю, чтобы не допустить завышенния стоимости продуктов.  

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Максим Марченко в вечернем обращении заявил, что ему приятно сообщить о том, что в Одесской области сегодня все было спокойно.

Также он рассказал, что в ООВА работают над тем, чтобы обеспечить бронежилетами бойцов сформированной и формируемой бригад территориальной обороны. Для этого ведутся переговоры с иностранными консульствами и волонтерами.

Что касается обеспечения населения области продовольствием, в администрации контролируют поступление муки, сахара и гречки. Продолжают создавать запасы этих продуктов.

Максим Марченко также отметил, что в регионе будут строго контролировать цены на основные продукты питания.

Еще руководитель ООВА посетил сегодня 28 отдельную механизированную бригаду и убедился, что наши воины готовы защищать город, область и уничтожать врага.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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