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Война в Одессе: утром россия обстреляла ракетами село в области, вечером запустила дроны

Война в Одессе: утром россия обстреляла ракетами село в области, вечером запустила дроны

18 марта в Одессе и области обошлись без жертв и пострадавших, несмотря на ракетную атаку российских агрессоров.

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Итоги обороны Одесской области 18 марта 2022 года подвел руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он рассказал, что утром противник нанёс ракетный удар по одному из населенных пунктов области. Одну из ракет сбила наша противовоздушная оборона. Еще две упали, при этом обошлось без жертв. Никто из людей не пострадал.

Также Максим Марченко встретился с руководством города. Мэру Геннадию Труханову было поручено наладить более тесное сотрудничество с силами обороны Одессы и отработать вопросы по качественному оборудованию бомбоубежищ.

Вечером российские оккупанты пытались провести разведку сил обороны города с помощью двух дронов. Оба были сбиты силами противовоздушной обороны.

Группировка Черноморского флота РФ продолжает совершать маневры в зоне видимости с берега, но подходить близко к Одессе не рискует. Оккупанты знают, что в этом случае их ждет мощный огневой удар.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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