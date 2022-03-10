Война в Одессе: российский флот отступил в Крым

Ночь ночь на 15-е сутки российского вторжения в Одессе прошла спокойно, без налетов и обстрелов. Группировка вражеских кораблей отступила от побережья.

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он рассказал, что ночь в Одессе прошла спокойно, что подтверждает крепость и эффективность сдерживания Одесским оборонным районом всех вражеских намерений.

Флот агрессоров отстуил от одесских берегов к Крыму.

Черноморские эскадры флота российской федерации перебазировались сейчас к мысу Тарханкут и озеру Донузлав и не имеют пока намерений высаживать десант на наше побережье, потому что знают, чем для них это закончится,

— заявил Братчук.

Что касается южного направления в целом, по словам спикера оперативного штаба, враг остановлен на направлениях Херсон, Николаев, Кривой Рог, Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области.

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