Война, день 97-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по российскому вторжению от Генерального штаба вооруженных Сил Украины по состоянию на утро 31 мая 2022 года.

Начались девяносто седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил республики Беларусь сосредоточены на усилении охраны участка государственной границы, инженерном оборудовании позиций, ведении разведки и проведении мероприятий боевой подготовки во взаимодействии видов и родов войск. Угроза ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь продолжает сохраняться.

На Северском направлении противник активных действий не производил. Враг производил минометные обстрелы населенных пунктов в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств на территории российской федерации.

В Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терны, Лозовая, Протопоповка, Руднево, Соколовка и других.

На Славянском направлении основные усилия враг сосредотачивается на содержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления. Осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушеваха и Большая Камышеваха.

Была попытка штурма в районе населенного пункта Довгенькое, враг успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении противник производит огневое поражение подразделений наших войск из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над городом Северодонецк. Активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

На Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку и подготовку к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понес потери, отошел.

На Северодонецком направлении штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское, Доломитное. Удачи нет, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники. Проводил воздушную разведку. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Осуществил огневое поражение гражданских объектов в районах населенных пунктов Александровка, Прибужское, Посад-Покровское, Новогригоровка, Осокоровка, Княжевка и Трудолюбовка.

На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Молдовы, существенных изменений в деятельности и положении оперативной группы российских войск не отмечается.

Основные усилия корабельных группировок черноморского флота российской федерации в акваториях Черного и Азовского морей сосредотачиваются на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

На временно занятых территориях противник продолжает совершать противоправные действия в отношении граждан Украины.

В течение предыдущих суток ударная авиация Воздушных Сил нанесла огневые удары по отдельным подразделениям противника на территории Харьковщины, Донецкой области, Луганщины и Херсонщины. Подразделениями зенитных ракетных войск в Одесской области сбита крылатая ракета Х-22.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты восемь атак врага, уничтожены один танк, четыре артиллерийских системы, пять боевых бронированных машин и два вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Х-59МК.