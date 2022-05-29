Война, день 95-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 29 мая 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Начались девяносто пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях отмечается увеличение количества мер оперативной и боевой подготовки в ходе проверки сил реагирования вооруженных сил Беларуси. Сохраняется угроза нанесения с территории республики Белоруссии ракетно-авиационных ударов по украинским инфраструктурным объектам.

На Северском направлении противник продолжает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстрелял из минометов позиции сил обороны в Сумской области.

На Слобожанском направлении враг оказывает систематическое огневое влияние для недопущения дальнейшего продвижения наших подразделений в направлении Госграницы Украины. Принимает меры по восполнению потерь вооружения и военной техники.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредоточил на удержании занимаемых рубежей и сдерживании подразделений Сил обороны. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая. Продолжил мероприятия дистанционного минирования местности на возможных направлениях действий Сил обороны.

На Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия сосредоточили на удержании занятых позиций и создании условий для возобновления наступления. Осуществляет восполнение потерь и запасов.

Совершал артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и других. Силами армейской авиации продолжил наносить авиаудары в районе Довгенького.

На Донецком направлении противник ведет наступательные действия. Активно применяет силы и средства ракетных войск и артиллерии и радиоэлектронной борьбы. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении усиливает группировку. Применил штурмовую авиацию вблизи Дибровы. Пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе города Северодонецка, бои продолжаются. В районе населенного пункта Боброво враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Силами штурмовой авиации нанес авиационные удары в районе Устиновки.

Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении. При поддержке огня минометов и артиллерии враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка. Удачи не имел, понес потери, отошел. Силами армейской авиации нанес авиаудары вблизи Яковлевки.

На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Каменка и Веселое, успеха не имел.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий не проводил, производил обстрелы гражданской инфраструктуры по линии столкновения.

На Южнобужском направлении враг, в результате наступательных действий украинских подразделений понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка. Принимает меры по восстановлению утраченных позиций за счет перебрасывания резервов на угрожающие направления.

Российские оккупанты произвели огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и другие.

В целях восполнения потерь враг усиливает группировку снятыми с хранения устаревшими образцами вооружения и военной техники, в частности, танками Т-62 и БМП-1.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

В Приднестровском регионе республики Молдова продолжаются ограничительные меры, усилена проверка инфраструктуры, транспорта и граждан, усилен контроль за использованием автомобилей оборудованных спецсредствами.

Противник продолжает нести потери. В том числе и санитарных, что обуславливает необходимость создавать дополнительные возможности предоставления медицинской помощи. Так, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым оккупационная администрация распорядилась прекратить прием гражданского населения, чтобы освободить койко-места для раненых. Интенсивно производится сбор донорской крови.

За минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены один танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа «Орлан-10». Имеет враг потери и по другим направлениям.