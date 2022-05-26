Война, день 92-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 26 мая 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Начались девяносто вторые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях с личным составом воинских частей вооруженных сил республики Беларусь проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

Продолжается ликвидация последствий дислокации на территории республики Белоруссии подразделений вооруженных сил российской федерации, которые привлекались к ведению боевых действий на территории Украины. Проводятся мероприятия по предупреждению незаконного обращения оружия и боеприпасов, которые могли быть утрачены российскими подразделениями.

На Северском направлении враг принимает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски наших войск на другие угрожающие направления.

В приграничных районах указанных российских областей продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня текущего года.

Враг обстрелял из минометов калибра 120-мм и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бачевск и Краснополье Сумской области и населенного пункта Заречье Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник оказывает систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Также обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терново и Черкасские Тишки.

Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск. Обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чеполь, Довгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.

На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки. Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям наших подразделений и гражданской инфраструктуре региона.

Враг пытается закрепиться в районе Северодонецка. Вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели.

На Новопавловском направлении враг предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива, с потерями отошел.

На Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Волшебное, Орехов и Каменка.

На Николаевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, успеха не имел.

На Криворожском направлении российские оккупанты безуспешно пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, Правдино, Заря.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты десять атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одна единица специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять БПЛА типа «Орлан-10».

Ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла удар по позициям противника — уничтожен личный состав и до десяти единиц легкобронированной техники. Наши истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты.

На фото лейтенант Любовь Плаксюк, командир батареи самоходных артиллерийскх орудий