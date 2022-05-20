Война, день 86-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 20 мая 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Начались восемьдесят шестые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Противник ведет наступательную операцию в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и положении подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечается. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении противник производит инженерное оборудование позиций в районе населенного пункта Азаровка Брянской области. Совершил обстрелы из артиллерии и минометов населенных пунктов Бояро-Лежачи, Бруски, Старые Вырки Сумской области и Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Ведение усиленной воздушной разведки с применением БПЛА.

Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терново и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков.

На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Довгенькое, Большая Камышеваха и Долина.

На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия по улучшению тактического положения. Наносил огневой поражение из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник производит периодические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Диброва и Закотное.

На Северодонецком направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Северодонецк, успеха не имел, понес потери и вынужден отступить. Ведение боевых действий в районе населенного пункта Тошковка.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии и минометов, оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки. Российские оккпанты понесли потери в районе населенного пункта Александрополье.

На Авдеевском направлении противник при поддержке артиллерии вел штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое. Понес потери и отступил.

На Кураховском направлении враг совершал массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня. Вел наступление в районах Новомихайловки и Александровки, успеха не имел.

В Новопавловском и Запорожском направлениях огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные домохозяйства, вел контрбатарейную борьбу. В районе населенного пункта Новодаровка понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

На Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии. Продолжали инженерное оборудование позиций и второй линии обороны.

Сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий для улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области.

На Бессарабском направлении ситуация осталась без существенных изменений.

Корабельные группировки противника в Черном и Азовском морях продолжают блокирование гражданского судоходства.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отражены четырнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, четырнадцать единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа «Орлан-10».