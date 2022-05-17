Война, день 83-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 17 мая 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Начались восемьдесят третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении.

Авиация противника производила поражение объектов гражданской и военной инфраструктуры в Восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, продолжает сохраняться угроза нанесения с территории республики Белоруссии ракетно-авиационных ударов по инфраструктурным объектам Украины.

На Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. В районе населенного пункта Белокопытово Сумской области враг произвел минометный обстрел подразделений Государственной пограничной службы Украины.

На Слобожанском направлении противник сосредотачивает главные усилия на сдерживании пришествия подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск.

На Славянском направлении — осуществляет доукомплектование и восполнение потерь, пытается восстановить наступление.

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применяет авиацию.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево. Усиливает группировку войск.

На Северодонецком направлении, в районе населенного пункта Сиротино, в ходе боевых действий враг понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Вискрива, успеха не имел.

На Авдеевском направлении оккупанты вели боевые действия в направлении населенного пункта Каменка, успеха также не имели.

На Кураховском направлении противник вел наступление в направлении населенного пункта Угледара, успеха не имел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не проводил. Совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Новоселка и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении подразделения противника активных боевых действий не проводили, обстреливали наши подразделения по ствольной артиллерии и минометам в районах населенных пунктов Лиманы, Таврическое, Трудолюбовка и Осокоровка.

На Бессарабском направлении в результате ракетного удара с российских самолетов стратегической авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области поражены объекты гражданской инфраструктуры, разрушены частные здания.

В акватории Черного моря в районе острова Змеиный отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения российского десантного катера.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили пять воздушных целей: самолет Су-25, три БПЛА оперативно-тактического уровня и крылатую ракету.

Ударная авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс «Тор», шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника.