Война, день 705-й: ночью защитники неба отразили очередную вражескую атаку

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Всего враг нанес 7 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили учебное заведение, жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 8 БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все вражеские дроны уничтожены.

Авиационные удары получили: Красный Хутор Черниговской области; Рожковичи Сумской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

На Лиманском направлении украинские воины отразили 6 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника возле Богдановки и Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 вражескую атаку возле Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши воины отразили атаку оккупантов севернее Приютного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.

Потери врага

Наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

По состоянию на утро 29 января потери российских войск и их наемников в Украине составляют около 383 180 человек. За прошедшие сутки украинские защитники обезвредили не менее 1070 российских оккупантов.

Другие потери оккупантов с 24 февраля 2022 года:

танков — 6290 (+10)

боевых бронированных машин — 11696 (+25)

артиллерийских систем — 9113 (+16)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7049 (+8)

крылатые ракеты — 1846 (+1)

автомобильной техники и автоцистерн — 12149 (+46)

специальная техника — 144