Війна, день 705-й: вночі захисники неба відбили чергову ворожу атаку

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали навчальний заклад, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 8 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Красний Хутір Чернігівської області; Рожковичі Сумської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронті

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак окупантів в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника біля Богданівки та Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 ворожу атаку біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку окупантів північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій.

Втрати ворога

Наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

Станом на ранок 29 січня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять близько 383 180. Упродовж минулої доби українські захисники знешкодили щонайменше 1070 російських окупантів.

Інші втрати окупантів з 24 лютого 2022 року:

танків ‒ 6290 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25)

артилерійських систем – 9113 (+16)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8)

крилаті ракети ‒ 1846 (+1)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46)

спеціальна техніка ‒ 1443 (+7)