Война, день 704: ночью враг атаковал Полтавщину – что известно

В ночь на 28 января 2024 года враг совершил атаку 8 ударными БпЛА типа «Shahed» с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск (рф), двумя ракетами «Искандер-М» территории Полтавщины из района Воронежской области (рф) и тремя ОКР С-300 ударил по Донбассу с временно оккупированной территории области.

Атакованы гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены четыре из восьми вражеских БпЛА, которыми противник атаковал прифронтовую зону.

Предварительно – без пострадавших.

За прошедшие сутки произошло 79 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных и 8 авиационных ударов, применив ударные дроны типа Shahed-136/131, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 11 атак оккупантов недалеко от Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 вражеских атак возле Степного, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки окупантов южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши воины отразили атаку врага западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

В то же время, наши воины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 2 складам боеприпасов противника.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике: