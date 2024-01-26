Война, день 702: в течение суток произошло 82 боевых столкновения с врагом на поле боя

Информацию о ситуации на фронте и потерях врага предоставили в Генштабе ВСУ.

Российская федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. Всего враг нанес 2 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Комиссарово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Раздолевка, Дружковка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Пруды Николаевской области.

Под артиллерийским огнем оказалось более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 5 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области и еще 2 атаки вблизи Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак противника неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 25 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 6 атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага юго-восточнее Работиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Потери врага

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще по 1 важной цели противника.

Более подробная информация о потерях врага – на инфографике: