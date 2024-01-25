Война, день 701: минус 950 оккупантов, 30 танков, 59 артсистем и 35 дронов

В Генштабе ВСУ предоставили информацию о ситуации на фронте и потерях врага.

Российская федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов, произвел 121 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 14 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 11 вражеских дронов.

Авиационные удары получили: Земляной Яр, Зибино, Красное Первое, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Часов Яр, Предтечино, Семеновка, Авдеевка, Северное, Максимилиановка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Качкаровка, Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Новоберислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки окупантов вблизи Тернов, восточнее Дибровы Донецкой области и еще 5 атак в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника неподалеку от Васюкивки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося занарбникам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 9 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши воины отразили атаку противника в районе Работиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Потери врага

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Более подробная информация о потерях врага – на инфографике: