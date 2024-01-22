Война, день 698: украинские защитники уничтожили 830 оккупантов и 25 дронов

Российская федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 10 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 8 ударных БПЛА уничтожены.

От авиационных ударов пострадали: Графское, Волчанск, Николаевка, Ольховатка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Ямполевка, Григорьевка, Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Северное, Нью-Йорк, Ласточкино, Авдеевка, Старомайорское, Ровнополь, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Красный Маяк, Змиевка, Новоберислав, Веселое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 5 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 6 атак недалеко от Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника восточнее Григорьевки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 5 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Потери врага

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам и 1 средству ПВО противника.

Более подробная информация о потерях врага – на инфографике: