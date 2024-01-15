Война, день 691-й: в Генштабе рассказали, как россиян «мотивируют» воевать

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Ольховатка, Волчанск Харьковской области; Белогоровка, Песчаное, Серебрянское лесничество Луганской области; Колодцы, Веселое, Богдановка, Авдеевка, Новомихайловка, Владимировка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак оккупантов вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В Запорожском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага возле Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий на позиции украинских защитников.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Российские военные все чаще отказываются гибнуть за несуразные цели своего лидера, поэтому командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования, искажающим ощущение реальности и ведущим к гибели. Так, по имеющейся информации, личному составу 108 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии систематически выдают наркотические и психотропные вещества. Эти препараты приводят к эйфории и притупляют боль. Употребляющие их солдаты легче соглашаются на мясные штурмы, не опасаясь ранений или гибели.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны

Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и 2 состава боеприпасов противника.

Силы обороны за сутки ликвидировали 980 окупантов, 14 танков, 20 бронемашин, 24 артсистемы, два ПВО и четыре БПЛА, а также 34 автомобиля и единицы спецтехники.