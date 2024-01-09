Война, день 685: над Украиной уничтожены 18 крылатых ракет

Российская федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений. Всего враг нанес 55 ракетных и 22 авиационных удара, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Новоселовка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 2 атаки окупантов восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 3 атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские защитники в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

Потери врага

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Подразделения ракетных войск поразили 2 состава боеприпасов противника.

Больше информации о потерях врага – на инфографике: