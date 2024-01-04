Война, день 680-й: на Авдеевском направлении ВСУ отразили более 30 атак

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Авиационные удары получили: Золочев, Мороховец, Пильная, Колодязное, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Ивановка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Спорное, Северное, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Орехов, Новодаровка Запорожской области; Червоный Маяк, Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки оккупантов вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак.

На Шахтерском направлениях оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

Потери врага

Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава противника, 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 2 пункта управления противника.

Потери оккупантов за сутки увеличились на 780 рашистов, 12 танков, 21 ББМ, 28 артсистем и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.