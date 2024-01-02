Война, день 678-й: какая ситуация на самых горячих направлениях

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Всего враг нанес 1 ракетный и 113 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 35 БпЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожены все вражеские «шахеды».

Авиационные удары получили: Корнек Сумской области; Петропавловка, Кучеровка, Чернещина Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Терны, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Марьинка, Георгиевка, Старомайорское, Большая Новоселка Донецкой области; Новодаровка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника неподалеку от Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 19 безуспешных штурмовых действий.

Потери врага

Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских систем, 3 средства противовоздушной обороны и пункта управления противника.

Потери оккупантов, по обновленным данным Генштаба ВСУ, за сутки увеличились на 810 рашистов, 7 танков, 13 ББМ, 49 артсистем и 53 БПЛА оперативно-тактического уровня.