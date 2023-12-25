Война, день 670: наши защитники уничтожили два российских бомбардировщика

В Генштабе ВСУ сообщили о ситуации на фронте и потерях врага.

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 29 ударных БПЛА уничтожены.

Авиационные удары получили: Синьковка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Ямполевка, Торское, Нью-Йорк, Очеретино, Тоненькое, Авдеевка, Максимилиановка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника вблизи населенных пунктов Богдановка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отразили 14 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 5 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку врага юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника возле Роботиного и южнее Гуляйполя Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 23 безуспешных штурмовых действия, получил достойный отпор и отступил.

Потери врага

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состава боеприпасов и зенитно-ракетного комплекса противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34 и Су-30.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника.

Более подробно о потерях врага – на инфографике: