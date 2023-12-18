Война, день 663-й: уничтожено более 1000 оккупантов и 60 бронемашин врага

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Всего враг нанес 2 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 5 БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны все ударные БПЛА уничтожены.

Авиационные удары получили: Петропавловка Харьковской области; Терны, Звановка, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Парасковеевка Донецкой области; Крынки, Ольговка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 8 атак врага возле Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 5 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, отражены 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 11 — южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки.

На Шахтерском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам врага.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и боеприпасов противника.

Потери оккупантов за сутки увеличились на 1 250 солдат и офицеров, 19 танков, 25 ББМ, 37 артсистем и 40 БПЛА оперативно-тактического уровня.