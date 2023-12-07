Война, день 652-ой: ВСУ продолжают сдерживать врага под Авдеевкой, отбито более 30 атак

За прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Всего враг нанес 2 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.

Также с начала текущих суток российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 18 БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 15 ударных БПЛА.

Авиационные удары получили: Красный Хутор Черниговской области; Синковка, Ивановка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Спорное, Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Авдеевка, Александрополь, Новомихайловка, Урожайное, Ровнополь Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Тягинка, Крынки и Львов Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 160 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 6 атак врага в районах Тернов, Веселого, Раздолевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 12 атак врага в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 34 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 17 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена одна атака врага в районе севернее Новодонецкого Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника в районах западнее Вербового, Новопрокоповки и Роботиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по пункту управления и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены поражения по 1 вертолету, 1 зенитно-ракетному комплексу, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов и 2 артиллерийским средствам противника.

По состоянию на утро 7 декабря потери российских войск в Украине составляют около 336 230. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 1120 российских оккупантов.

Больше подробностей о потерях противника – в представленной инфографике: