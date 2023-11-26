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Война, день 641: враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но несет большие потери

Война, день 641: враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но несет большие потери

Сегодня, в воскресенье, 26 ноября 2023 года, начались шестьсот сорок первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О ситуации на утро этого дня сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 109 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли воздушный удар по Украине, применив 87 ударных беспилотников (БпЛА) типа «Shahed-136/131». Все вражеские дроны уничтожены.

Кроме того, в ночь на 26 ноября 2023 года россияне атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск рф) 9 ударными БпЛА типа «Shahed». В результате боевой работы Силы обороны Украины уничтожили 8 вражеских «шахедов».

Под авиаудары врага попали: Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Терны, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит активную диверсионную деятельность.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 4 атаки.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят захватчикам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 23 атаки.

На Марьинском направлении противник вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 9 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении враг 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работино Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении наши воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, пункт управления и боеприпасов противника.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:

Потери врага на ранок 26 ноября 2023

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