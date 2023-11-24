Война, день 639-й: за сутки оккупанты понесли значительные потери в живой силе и средствах ПВО

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Всего враг нанес 2 ракетных и 42 авиационных удара, совершил более 53 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 3 ударные БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны все ударные БПЛА уничтожены.

Авиационные удары получили: Костобобров Черниговской области; Александрия Сумской области; Синковка, Петропавловка, Купянск, Куриловка, Ивановка, Харьковской области; Стельмаховка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Часов Яр, Богдановка, Клещеевка, Торецк, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районе Синьковки, где Силами обороны отбиты 3 атаки.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 11 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 20 атак.

На Марьинском направлении украинские воины отразили 14 атак врага в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел штурмовые действия западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, состав боеприпасов, средство противовоздушной обороны и 4 артиллерийских средства противника.

Силы обороны за сутки ликвидировали 1100 оккупантов, 30 танков, 32 бронемашины, 31 артсистему, две реактивные системы залпового огня, четыре средства ПВО, один беспилотник, 33 единицы авто и спецтехники.