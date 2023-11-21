Война, день 636-й: ночью Силы обороны уничтожили вражескую ракету и 10 дронов

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных, 10 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету «Искандер-К» и 11 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета «Искандер-К» и 10 ударных БпЛА. Разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты «Котляревская» и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Костобобров Черниговской области; Середина-Буда Сумской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 10 атак.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 20 атак противника в районах Клещеевки, Андреевки и восточнее Южного Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражены 12 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отразили 2 атаки.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия вблизи Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили состав боеприпасов противника.

По состоянию на утро 21 ноября потери российских войск в Украине составляют около 319 820. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 610 оккупантов. Также воины уничтожили еще 26 единиц вражеской военной техники и вооружения.

Больше подробностей о потерях противника – в представленной инфографике: