Война, день 63-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация от Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 27 апреля 2022 по российскому вторжению

Начались шестьдесят третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Наибольшая активность группировки оккупационных войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Противник принимает меры по доукомплектованию своих подразделений, понесших потери во время боевых действий, техникой. В частности, за счет снятия с хранения на складах и базах военных округов. Транспортировка техники на территорию Украины осуществляется обычно железнодорожным транспортом.

Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилым кварталам на территории Украины.

На Слобожанском направлении противник продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова.

На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового. Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы.

С целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК «Искандер-М».

На Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасного, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

На Лиманском направлении противник установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

На Мариупольском направлении враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода «Азовсталь». В городе оккупанты продолжают проводить фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник использует имеющиеся силы и средства для сосредоточения основных усилий на удержании ранее занятых рубежей и огневого влияния на позиции наших войск. На Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение. С этой целью осуществляет перегруппировку подразделений, наращивает систему огневого поражения, а также производит воздушную разведку.

Силами подразделений росгвардии оккупаны проводят фильтрационные мероприятия в районах населенных пунктов Киселевка и Станислав Херсонской области.

На Таврическом направлении подразделения противника осуществляют инженерное оборудование позиций и запасов.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не отмечается.

Нашими воинами за предыдущие сутки были поражены семь воздушных целей: самолет Су-25, вертолет Ка-52, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены девять танков, одиннадцать артиллерийских систем, четыре единицы специальной и семнадцать единиц бронированной техники, три единицы специальной инженерной и шестнадцать единиц автомобильной техники, четыре топливозаправщика и одна зенитную установку.

Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных сил Украины продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины.

Во время внезапных авианалетов российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага.