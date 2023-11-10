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Война, день 625-й: ночью над Украиной уничтожено 5 «шахедов» и ракету Х-59

Война, день 625-й: ночью над Украиной уничтожено 5 «шахедов» и ракету Х-59

Начались шестьсот двадцать пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. На фронте произошло 69 боестолкновений. Ночью оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА и управляемыми авиационными ракетами.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, ночью, российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 4 вражеских БпЛА.

Авиационные удары получили: Куриловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Северск, Петропавловка, Степное, Новоселовка, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Павловка Донецкой области; Новодаровка, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 125 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отразили 7 атак противника.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили около 10 атак окупантов в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери. Противник вел штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где украинские защитники отразили 9 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 25 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах Вербового и Роботиного Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.

Потери врага

По состоянию на утро 10 ноября потери российских войск в Украине составляют около 309 520. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 800 российских оккупантов.

Больше подробностей о потерях противника – в представленной инфографике:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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