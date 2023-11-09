Война, день 624-й: Силы обороны за сутки ликвидировали 1080 оккупантов и 36 артсистем

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив по одной управляемой авиационной ракете Х-59 и Х-31. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена ракета Х-59.

Авиационные удары получили: Петропавловка Харьковской области; Спорное, Андреевка, Дилиевка, Авдеевка, Новобахмутовка, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Новомихайловка, Елизаветовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, Новоивановка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отразили 6 атак противника.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили около 30 атак противника в районах Богдановки, Хромового, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 10 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили более 20 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Старомайорского и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 8 артиллерийских средств, 3 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, 3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.

Потери врага

Силы обороны за сутки ликвидировали 1080 оккупантов, 15 танков, 18 бронемашин, 36 артсистем, 3 РСЗО, 26 беспилотников, крылатую ракету, а также 44 единицы авто и спецтехники.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2024 года по 9 ноября 2023 года: